2018-10-08T22:24:21+03:00
Общество

Новые светофоры появятся на трех перекрестках Ижевска

Работы по установке планируют завершить до конца года
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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На перекрестке улиц Пойма и Магистральной появится три регулируемых пешеходных перехода, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM) (12+) заместитель начальника «СлужбЫ благоустройства и дорожного хозяйства» Ижевска Фирдаус Харисов. Светофор поставят и на пересечении улиц Баранова и Олега Кошевого. А на улице 9 Января появится секция для пешеходов – раньше ижевчане с трудом переходили на этом участке улицу Цветочную.

- Когда у нас устанавливается светофор для автомобилей, забывают устанавливать секцию для пешеходов. Сейчас мы оборудуем переходы не только дополнительными секциями, а также организуем разметку на дорожном полотне и установим соответствующие знаки, - уточнил Харисов.

Отметим, работы по установке светофоров планируют завершить до конца года.

Кстати!

На остановке «8 микрорайон» светофор уже радует горожан. А на улице Петрова после установки светофора, напротив, возникли трудности.

- По улице Петрова – первые две недели нам приходилось держать экипаж ДПС. Народ по привычке уверенно выходил на проезжую часть, когда для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора. Экипажи несли службу каждый вечер, но пешеходов все-таки переучили, - добавил Вениамин Вычужанин – начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.

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