2018-10-09T09:35:07+03:00
Общество

В зоопарке Ижевска появится носуха из Санкт-Петербурга

Ее здоровье проверили ветеринары
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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В аэропорту Пулково сотрудники Россельхознадзора проверили здоровье носухи обыкновенной, которая в ближайшее время отправится в Удмуртию. Как сообщили MR7.ru в пресс-службе ведомства, животное полностью готово к перелету.

По мнению специалистов, документы на зверька составлены правильно, и уже совсем скоро жители Удмуртии смогут наблюдать за жизнью носухи обыкновенной в местном зоопарке.

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