Почти 20 тысяч жителей республики объединила «Кругосветка Удмуртии»
7 октября в Удмуртии прошел республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии». Несмотря на пасмурную погоду, участие в мероприятии принял 19 421 человек, 10 тысяч из них – в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
- В основном это группы малышей из детских садов и школьники с классом с родителями. Они у нас самые активные участники. Они не испугались дождя, прошли всю дистанцию и, как мне кажется, были очень довольны прогулкой. В этом году много было и коллективов учащихся училищ и техникумов, - рассказала организатор мероприятия, председатель Федерации спортивного туризма Удмуртии Радионова Наталья.
В «Кругосветке» участвовали 17 муниципальных образований Удмуртии: 5 городов и 12 сельских районов. В Ижевске праздничное мероприятие прошло в парке Кирова. Там состоялось официальное открытие, прошел концерт и розыгрыш призов.
Ижевчане могли выбрать любую из шести пешеходных дистанций или двух велодистанций. Самым популярным маршрутом оказалась пешая дистанция на 5 км – ее прошли 5 тысяч человек.
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
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