Хоккейный клуб «Ижсталь» покинули двое защитников
ХК «Ижсталь» принял решение расстаться с двумя защитниками – Михаилом Дыньковым и Ростиславом Башлыковым: теперь хоккеисты не будут выступать за «сталеваров». Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртии.
Известно, что руководство клуба приняло такое решение из-за нерезультативности хоккеистов: Михаил Дыньков за время нахождения в «Ижстали» за 40 сыгранных матчей набрал всего 8 очков, а Башлыков в основной состав команды так и не попал.
В то же время, состав «сталеваров» усилит череповецкий хоккеист Максим Веревкин. Он может уже в сегодняшнем матче помочь ижевскому клубу. 9 октября «Ижсталь» сыграет с пензенским «Дизелем».
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