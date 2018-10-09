«Бабушкам из Бураново» вручили «Орден Ладошки»

9 Окт. 08:29 2018-10-09T08:51:06+03:00

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В Саратове прошло награждение кавалеров ордена детского признания. В числе их оказались и «Бабушки из Бураново» - финалистки «Евровидения-2012». «Орден Ладошки» артисткам вручили за добрые песни и шефство над детским домом-интернатом.

В конце мероприятия «Бабушки из Бураново» порадовали присутствующих исполнением композиций на удмуртском и русском языках. В том числе, «Звезду по имени солнце» Виктора Цоя, «Город Золотой» Бориса Гребенщикова и ту самую, которая прославила фольклорный коллектив на весь мир - Party for everybody.

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