2018-10-09T11:15:37+03:00
Общество

В Удмуртии на стадионе сильный ветер повалил электронное табло

При падении на землю разрушены электронные ячейки дорогостоящего оборудования
Анастасия Волкова
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ФОТО: glazov.suФОТО: glazov.su
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Ночь 8 октября принесла сильные порывы ветра скоростью до 20 м/с, которые стали причиной различных разрушений. Так, в Глазове, на стадионе МАУ СКК «Прогресс» ветер не смогло выдержать электронное табло.

Как стало известно, конструкция уже пострадала от стихии в конце мая: из-за сильных порывов табло наклонилось. С того времени оно было опоясано защитной лентой, а работы по демонтажу или укреплению не проводились. Теперь же из-за падения разрушились и электронные ячейки.

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