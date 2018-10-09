В Удмуртии на стадионе сильный ветер повалил электронное табло

9 Окт. 09:29 2018-10-09T11:15:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночь 8 октября принесла сильные порывы ветра скоростью до 20 м/с, которые стали причиной различных разрушений. Так, в Глазове, на стадионе МАУ СКК «Прогресс» ветер не смогло выдержать электронное табло.

Как стало известно, конструкция уже пострадала от стихии в конце мая: из-за сильных порывов табло наклонилось. С того времени оно было опоясано защитной лентой, а работы по демонтажу или укреплению не проводились. Теперь же из-за падения разрушились и электронные ячейки.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Экс-председателя Общественной палаты Ижевска Людмилу Гуляшинову задержали по подозрению в мошенничестве

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».