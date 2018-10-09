Экс-председателя Общественной палаты Ижевска Людмилу Гуляшинову задержали по подозрению в мошенничестве

9 Окт. 08:46 2018-10-09T11:12:23+03:00

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Экс-председателя Общественной палаты Ижевска Людмилу Гуляшинову подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По информации пресс-службы МВД по Удмуртии, сейчас Гуляшинова задержана и находится в изоляторе временного содержания. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, 61-летняя Людмила Гуляшинова с 2017 года по сентябрь 2018 года, будучи директором ООО «Финансовая компания «Гид», под предлогом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно путем заключения договоров займов и продажи векселей, похитила денежные средства вкладчиков, причинив материальный ущерб на сумму более 115 млн рублей. Всего по уголовному делу в полицию поступило 96 заявлений.

Напомним, что об обманутых вкладчиках ФК «Гид» стало известно в сентябре этого года, когда люди не смогли получить выплаты по векселям и попасть в офис компании. Ранее строительная компания ООО «Рент-Инвест», директором которой также является Людмила Гуляшинова, приостановила стройку ЖК «Солнечная слобода» в Ленинском районе Ижевска. Квартиры здесь должны были получить 23 обманутых дольщика ЖК «Акварель».

12 января Людмила Гуляшинова покинула пост председателя общественной палаты Ижевска. Причиной стали разногласия внутри органа.

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