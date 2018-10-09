Пенсионерка из Ижевска умерла на курорте в Турции
Ее тело уже отправлено на родину
ФОТО: Pixabay
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72-летняя ижевчанка скончалась во время отдыха в турецком городе Анталья. 28 сентября у женщины случился инфаркт с летальным исходом. Об этом сообщает издание Chelny-biz.
8 октября ее тело доставлено из Турции в челнинский аэропорт Бегишево, а после – в Ижевск.
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