Предприятие в Удмуртии оштрафовали на 640 тыс.руб
Общество с ограниченной ответственностью «Милан» привлечено к административной ответственности на общую сумму более полумиллиона рублей из-за тяжелого несчастного случая, произошедшего на рабочем месте. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике.
Известно, что работник пострадал из-за удара в голову вылетевшей из полурессоры тягача МАЗ пневмоподушки. В ходе расследования выявлены нарушения требований охраны труда. Теперь ООО «Милан» обязан выплатить штраф в размере 640 тыс.рублей.
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