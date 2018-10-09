2018-10-09T11:05:25+03:00
Общество

Предприятие в Удмуртии оштрафовали на 640 тыс.руб

Завершилось расследование дела о несчастном случае на рабочем месте
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Общество с ограниченной ответственностью «Милан» привлечено к административной ответственности на общую сумму более полумиллиона рублей из-за тяжелого несчастного случая, произошедшего на рабочем месте. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике.

Известно, что работник пострадал из-за удара в голову вылетевшей из полурессоры тягача МАЗ пневмоподушки. В ходе расследования выявлены нарушения требований охраны труда. Теперь ООО «Милан» обязан выплатить штраф в размере 640 тыс.рублей.

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