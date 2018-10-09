Жительница Удмуртии обвиняется в краже

9 Окт. 11:45 2018-10-09T11:48:37+03:00

Она похитила золотые украшения и деньги

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33-летняя женщина из Воткинска обвиняется в квартирной краже. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по УР.

Как стало известно, обвиняемая познакомилась с мужчиной, сыном жертвы, на улице. Молодой человек пригласил ее к себе в квартиру, в которой проживал вместе с матерью.

- Злоумышленница, воспользовавшись тем, что мужчина уснул, похитила золотые украшения и имущество, принадлежащие хозяйке квартиры, после чего скрылась с места преступления, - говорится в сообщении ведомства.

Уже возбуждено уголовное дело.Ттеперь воровке грозит тюремное заключение на срок до 3 лет.

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