Жительница Удмуртии обвиняется в краже
33-летняя женщина из Воткинска обвиняется в квартирной краже. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по УР.
Как стало известно, обвиняемая познакомилась с мужчиной, сыном жертвы, на улице. Молодой человек пригласил ее к себе в квартиру, в которой проживал вместе с матерью.
- Злоумышленница, воспользовавшись тем, что мужчина уснул, похитила золотые украшения и имущество, принадлежащие хозяйке квартиры, после чего скрылась с места преступления, - говорится в сообщении ведомства.
Уже возбуждено уголовное дело.Ттеперь воровке грозит тюремное заключение на срок до 3 лет.
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