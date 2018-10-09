Ижевчане могут принять участие в фестивале любительских фильмов «Отечество мое»

9 Окт. 12:33 2018-10-09T12:33:59+03:00

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19 октября в Ижевске пройдет показ любительских фильмов «Отечество мое». К участию в фестивале уже заявились кинолюбители из Алнашского, Киясовского, Малопургинского, Шарканского, Кизнерского, Завьяловского, Увинского районов и города Ижевска.

К участию приглашаются все те, кто работает в жанре видеотворчества. Главное условие – все работы должны раскрывать тему «Отечество мое». Например, гражданско-патриотические или духовно-нравственные фильмы, хроники исторических событий малой родины или военной истории России.

Финал фестиваля состоится 19 октября в 12.00 в Республиканском доме народного творчества.

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