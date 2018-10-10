2018-10-10T08:42:06+03:00
Политика

Количество кандидатов на пост главы Ижевска сократилось до 20

Денис Абрамов снял свою кандидатуру 9 октября
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Алена СелезневаАлена Селезнева
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Число кандидатов на пост главы Ижевска сократилось до 20 человек. Свою кандидатуру решил снять Денис Абрамов, сообщает сайт городской администрации.

Заявление от генерального директора Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области поступило 9 октября, о причинах такого решения не сообщается.

В свое время Абрамов был тесно связан с дорожной отраслью региона: в 2007 году возглавил дорожное предприятие республики ГУ «Управтодор», а также был депутатом Госсовета Удмуртии третьего и четвертого созывов.

Напомним, что прием заявок на конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета завершился 3 октября (подробнее), свое желание занять кресло градоначальника изъявил 21 человек.

15 октября должен состояться конкурс (подробнее), после которого комиссия предоставит на рассмотрение депутатам Гордумы Ижевска минимум двух претендентов.

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