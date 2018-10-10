Полигон по утилизации опасных отходов может появиться в Удмуртии
Предполагаемое место его создание – завод по уничтожению химоружия в Кизнере
Сергей Грачёв
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Полигон по утилизации опасных отходов может появиться в Удмуртии. Под эти цели предлагается переоборудовать завод по уничтожению химоружия в Кизнере, сообщает «Интерфакс».
С инициативой ввести в хозоборот подобного рода объекты выступил Минпромторг России. Как отметил руководитель ведомства Денис Мантуров, в первую очередь деньги будут направлять на санацию территорий, где происходили работы.
Напомним, что ранее в Кизнер собирались перенести пороховой завод из Казани.
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