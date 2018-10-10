2018-10-10T16:00:18+03:00
Экономика

Полигон по утилизации опасных отходов может появиться в Удмуртии

Предполагаемое место его создание – завод по уничтожению химоружия в Кизнере
Ульяна КОЛМОГОРОВА
Поделиться:
Сергей ГрачёвСергей Грачёв
Изменить размер текста:

Полигон по утилизации опасных отходов может появиться в Удмуртии. Под эти цели предлагается переоборудовать завод по уничтожению химоружия в Кизнере, сообщает «Интерфакс».

С инициативой ввести в хозоборот подобного рода объекты выступил Минпромторг России. Как отметил руководитель ведомства Денис Мантуров, в первую очередь деньги будут направлять на санацию территорий, где происходили работы.

Напомним, что ранее в Кизнер собирались перенести пороховой завод из Казани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии уничтожили последнее в России химоружие (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Экономика Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска