10 Окт. 15:59 2018-10-10T16:00:18+03:00

Предполагаемое место его создание – завод по уничтожению химоружия в Кизнере

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Полигон по утилизации опасных отходов может появиться в Удмуртии. Под эти цели предлагается переоборудовать завод по уничтожению химоружия в Кизнере, сообщает «Интерфакс».

С инициативой ввести в хозоборот подобного рода объекты выступил Минпромторг России. Как отметил руководитель ведомства Денис Мантуров, в первую очередь деньги будут направлять на санацию территорий, где происходили работы.

Напомним, что ранее в Кизнер собирались перенести пороховой завод из Казани.

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