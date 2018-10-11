Два жителя Ижевска погибли в пожаре в жилом доме

11 Окт. 11:17 2018-10-11T11:35:35+03:00

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10 октября в доме на Воткинском шоссе, 72, произошел пожар, который унес жизни двух 58-летних мужчин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Отмечено, что погибшие были братьями. Их тела с признаками воздействия пламени обнаружили после тушения пожара.

- По имеющейся информации, мужчины злоупотребляли спиртными напитками, - сообщают в пресс-службе. - Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются очевидцы.

Напомним, в этот же вечер пожар на улице Автозаводской унес жизнь мужчины.

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