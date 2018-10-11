Два жителя Ижевска погибли в пожаре в жилом доме
10 октября в доме на Воткинском шоссе, 72, произошел пожар, который унес жизни двух 58-летних мужчин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Отмечено, что погибшие были братьями. Их тела с признаками воздействия пламени обнаружили после тушения пожара.
- По имеющейся информации, мужчины злоупотребляли спиртными напитками, - сообщают в пресс-службе. - Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются очевидцы.
Напомним, в этот же вечер пожар на улице Автозаводской унес жизнь мужчины.
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