Спортивные клубы Удмуртии будет продвигать маркетинговое агентство Global Star Russia

11 Окт. 12:23 2018-10-11T12:50:52+03:00

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10 октября глава Удмуртии Александр Бречалов заключил соглашение с генеральным директором агентства Global Star Russia Павлом Баженовым. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, подписание произошло в рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Ульяновске.

Отныне Global Star Russia будет вести работу со спонсорами хоккейного клуба «Ижсталь», женского футбольного клуба «Торпедо» и ижевского скейт-парка, его открытие намечено на 23 октября.

- Сегодняшнее соглашение - верхушка айсберга серьезной стратегии по развитию спортивной индустрии, - прокомментировал событие на своей страничке «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов. - Хороший тренер и помощник нужен не только на спортивной площадке, мы рассчитываем на привлечение новых спонсоров благодаря работе команды Тимати.

СПРАВКА «КП»:

Global Star Russia - агентство маркетинговых коммуникаций по работе с российскими и западными артистами, спортсменами и иными медийными личностями. Компания является эксклюзивным партнером лейбла Black Star inc. и представляет все рекламные проекты группы компаний Black Star. Основатель агентства - российский исполнитель, музыкальный продюсер Тимати.

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