Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска

СЕГОДНЯ 07:25 2018-10-12T07:26:20+03:00

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Регоператор по обращению с отходами установил еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора во дворах Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Мульды появились по следующим адресам: ул. Коммунаров, 235, ул. 9-я Подлесная, 17, ул. 30 лет Победы, 7а, ул. Буммашевская, 39, ул. Молодежная, 103б.

Теперь в Ижевске 50 контейнеров для раздельного сбора мусора вместимостью от 0,8 до 1,1 кубических метра. В них горожане могут оставить упаковки из стекла, пластика, металла, полиэтелена и тетрапака. Эти отходы направляются на полигон «Чистый город», расположенный по Нылгинскому тракту. Там их сортируют и транспортируют переработчикам. В планах регоператора – установка порядка тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов.

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