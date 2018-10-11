Школьник из Удмуртии стал победителем международного конкурса аккордеонистов

11 Окт. 10:48 2018-10-11T11:14:50+03:00

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Ученик Балезинской средней школы №1 Никита Ситников стал победителем I Пекинского международного конкурса аккордеонистов. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» рассказал глава Балезинского района Юрий Новойдарский.

Отмечено, что сам конкурс прошел в китайской столице еще 5 октября. Руководителем юного музыканта является педагог детской школы искусств Елена Кабанова.

- Поздравляю! Желаю дальнейших успехов! – написал на своей странице Юрий Новойдарский.

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