Школьник из Удмуртии стал победителем международного конкурса аккордеонистов
Ученик Балезинской средней школы №1 Никита Ситников стал победителем I Пекинского международного конкурса аккордеонистов. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» рассказал глава Балезинского района Юрий Новойдарский.
Отмечено, что сам конкурс прошел в китайской столице еще 5 октября. Руководителем юного музыканта является педагог детской школы искусств Елена Кабанова.
- Поздравляю! Желаю дальнейших успехов! – написал на своей странице Юрий Новойдарский.
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