На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
13 октября ИПОПАТ запустит дополнительные автобусы до ижевских кладбищ. Связано это с родительской субботой - днем особого общего поминовения усопших.
Расписание дополнительных автобусов:
Автобусы на Хохряковское кладбище
Маршрут №320 «9 Января - Ягул»:
6.30-9.30 – интервал 20 мин.
9.30-6.00 – интервал 30 мин.
16.00-19.20 – интервал 20 мин.
Маршрут №320к «9 Января - Хохряки»:
08:30-13:50 – интервал 20 мин., (по мере накопления пассажиров)
(последний рейс от ост. «9 Января» в 13:50; от Хохряков в 14:16)
Автобусы на Южное кладбище
Маршрут №317к «Южная АС - Южное кладбище»:
07:30-14:30 – интервал 10 мин. (по мере накопления пассажиров)
Маршрут №41к «Южная АС - Южное кладбище»
07:45-14:50 (с кладбища) – интервал 20 мин. (по мере накопления пассажиров). Последний рейс в 14:50 от Южного кладбища
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