2018-10-12T10:28:27+03:00
Общество

На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ

Она отмечается 13 октября
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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13 октября ИПОПАТ запустит дополнительные автобусы до ижевских кладбищ. Связано это с родительской субботой - днем особого общего поминовения усопших.

Расписание дополнительных автобусов:

Автобусы на Хохряковское кладбище

Маршрут №320 «9 Января - Ягул»:

6.30-9.30 – интервал 20 мин.

9.30-6.00 – интервал 30 мин.

16.00-19.20 – интервал 20 мин.

Маршрут №320к «9 Января - Хохряки»:

08:30-13:50 – интервал 20 мин., (по мере накопления пассажиров)

(последний рейс от ост. «9 Января» в 13:50; от Хохряков в 14:16)

Автобусы на Южное кладбище

Маршрут №317к «Южная АС - Южное кладбище»:

07:30-14:30 – интервал 10 мин. (по мере накопления пассажиров)

Маршрут №41к «Южная АС - Южное кладбище»

07:45-14:50 (с кладбища) – интервал 20 мин. (по мере накопления пассажиров). Последний рейс в 14:50 от Южного кладбища

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