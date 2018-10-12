СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-12T10:22:32+03:00

На эти цели будут направлены 214 млн рублей

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В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой директор НУО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртии» Диану Новомейскую.

По ее словам, на эти цели будет направлено 214 млн рублей. При выборе объектов, подлежащих капремонту, учитывались год постройки дома, год проведения последнего капремонта и техническое состояние инженерного оборудования. Немаловажную роль в этом процессе играет собираемость взносов в каждом доме.

- В настоящее время управляющие компании и муниципалитеты участвуют в работе комиссии, которая принимает выполненные подрядчиком работы. Планируется заключить соглашения о взаимодействии с муниципальными образованиями, чтобы представители органов местного самоуправления, другие специалисты включались в процесс не только на стадии приемки дома, но уже при подготовке технической документации, - подытожила Диана Новомейская.

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