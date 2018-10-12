2018-10-12T10:24:14+03:00
Общество

Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска

Это связано с новым назначением чиновника
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Константин СунцовКонстантин СунцовФото: Диля Ахмадишина
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Генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртии» Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору претендентов на должность главы Ижевска. Об этом чиновник написал у себя в соцсетях.

– Принял предложение главы Удмуртии Александра Бречалова возглавить АО «Корпорация развития Удмуртии». Должность серьезная, работа предстоит огромная. <…> Учитывая масштабность работы и большую ответственность, принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы города Ижевска, – сказано в сообщении.

Сунцов также отметил первые направления в своей работе на новой должности – это вывод товаров Удмуртии на рынок, разработка маркетинговой стратегии управления ТОСЭР, развитие туризма.

О его назначении в качестве руководителя корпорации стало известно 11 октября. Дмитрий Генералов, который ранее возглавлял АО, получил должность советника главы Удмуртии по экономике.

Напомним, что Константин Сунцов дважды подавал заявку на участие в конкурсе по выбору претендентов на пост главы Ижевска. После первого конкурса 10 августа он вошел в число «финалистов», но не сумел получить нужной поддержки депутатов, набрав 17 голосов вместо 22. Второй конкурс по выбору главы города пройдет, напомним, 15 октября.

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