Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-12T10:20:10+03:00

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Камбарским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 27-летней местной жительницы, которая несколько месяцев издевалась над собственной годовалой дочкой.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в январе-мае 2018 года женщина систематически пила, содержала малолетнюю дочь в антисанитарных условиях, не следила за личной гигиеной, не одевала ее по сезону, полноценно не кормила, надолго уходила из дома и оставляла девочку одну, а также била ее.

- Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком на 2 года, с возложением на осужденную обязанностей, способствующих её исправлению, - отметили в ведомстве. - Подсудимая на судебном заседании свою вину признала в полном объеме.

Сейчас девочка изъята у нерадивой матери. В настоящее время решается вопрос о её дальнейшем устройстве в семью либо в специализированное учреждение.

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