Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-12T11:14:28+03:00

Ее убрали по решению суда

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В Ижевске снесли остановку «21 гастроном», по направлению к парку Кирова. Об этом сообщают очевидцы.

Как прокомментировали в пресс-службе УФССП по Удмуртии, это было сделано по решению суда. Собственнику уже в течение двух лет было предписано убрать ларек, который находился на остановке, но он игнорировал указания.

Демонтировать ларек приставы начали 10 октября. Кстати, возмещение средств за проведенные работы также «ляжет» на плечи собственника. Когда появится новая остановка - пока неизвестно.

Кстати сейчас у приставов в работе еще 23 ларька, которые нужно снести по решению суда.

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