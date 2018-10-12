2018-10-12T12:07:29+03:00
Общество

Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма

Премьера состоится 14 октября
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба зоопарка ИжевскаФото: пресс-служба зоопарка Ижевска
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14 октября в Российской академии наук состоится премьера научно-популярного фильма о жизни североатлантических моржей «Несейка. Младшая дочь», героиней которого стала обитательница зоопарка моржиха Сгата-Несейка. Об этом сообщает пресс-служба зверинца.

- Невероятно трогательная история спасения нашей любимицы, и жизнь ее сородичей в дикой природе. Эту картину снимали шесть лет! Последние дни съемки проходили в нашем зоопарке в вольере моржей. Это был ноябрь 2017 года, - рассказали в зоопарке.

Отметим, что создатель фильма - Владимир Марин. Он работал в очень плотном графике: с раннего утра до позднего вечера. Когда фильм покажут в Ижевске - неизвестно.

Кстати

Несейку привезли в ижевский зоопарк в конце 2010 года. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа нашел отбившегося от родителей детеныша в своих санях и сообщил властям. В кратчайшие сроки ее перевезли в Удмуртию.

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