2018-10-12T13:04:13+03:00
Происшествия

Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому

По данному факту уже возбуждено уголовное дело
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: smolnarod.ruФото: smolnarod.ru
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В Ижевске пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому.

Днем мужчине позвонил незнакомец и попросил перевести на мобильный номер деньги, чтобы помочь знакомому. Потерпевший перечислил деньги через банкомат.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшему». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Уже установлен регион, где зарегистрирован номер мобильного телефона, на который потерпевший перечислил денежные средства, - прокомментировали в пресс-службе МВД России по республике.

ВАЖНО!

Ни под каким предлогом не переводите незнакомым лицам денежные средства. При поступлении подобных сообщений в первую очередь, проверьте подлинность полученной информации, позвонив по известным вам номерам телефонов.

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