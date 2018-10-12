Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-12T13:04:13+03:00

По данному факту уже возбуждено уголовное дело

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В Ижевске пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому.

Днем мужчине позвонил незнакомец и попросил перевести на мобильный номер деньги, чтобы помочь знакомому. Потерпевший перечислил деньги через банкомат.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшему». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Уже установлен регион, где зарегистрирован номер мобильного телефона, на который потерпевший перечислил денежные средства, - прокомментировали в пресс-службе МВД России по республике.

ВАЖНО!

Ни под каким предлогом не переводите незнакомым лицам денежные средства. При поступлении подобных сообщений в первую очередь, проверьте подлинность полученной информации, позвонив по известным вам номерам телефонов.

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