2018-10-12T13:24:27+03:00
Происшествия

В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября

Дети получили травмы
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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Два ребенка попали под колеса авто 11 октября. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Так, около 17:30 напротив дома №20 по ул. Вадима Сивкова села Якшур-Бодья неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода – 13-летнюю девочку, которая двигалась по обочине дороги в попутном направлении движения транспортных средств. В результате аварии пешеход получила травмы.

Также ДТП с участием ребенка произошло в Ижевске напротив дома №288А по ул. К. Маркса. Тогда водитель ВАЗ-2114 - 46-летний мужчина, совершил наезд на пешехода – 10-летнего мальчика, перебегающего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы.

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