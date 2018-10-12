СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-12T16:54:41+03:00

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Сегодня, 12 октября, в администрации Ижевска прошли следственные действия, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Собеседники говорят, что действия правоохранительных органов могли быть связаны с деятельностью одного из бывших чиновников.

Точная причина проведенных мероприятий не называется. Официальных комментариев правоохранительные органы и пресс-служба администрации Ижевска не дают.

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