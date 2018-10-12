2018-10-13T15:23:29+03:00
Общество

Артема Богданова задержали в Ижевске

Бывший начальник управления благоустройства и транспорта задержан на 48 часов
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Артем БогдановАртем БогдановФото: Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Артема Богданова, который ранее возглавлял управление благоустройства и транспорта администрации Ижевска, задержали на 48 часов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Ранее в здании городской администрации прошли следственные действия. Известно, что интерес стражей порядка мог быть связан с деятельностью одного из бывших чиновников администрации. Однако причины визита пока не называются.

Правоохранительные органы пока никак не комментируют ситуацию.

Напомним, что Артем Богданов ушел с поста руководителя управления в июле этого года. Трудовой договор был расторгнут по инициативе самого Богданова.

– По тем или иным причинам я вынужден оставить данный пост. Честно скажу, за время работы желание трудиться во благо родного города только усилилось, – написал Артем Богданов на своей странице в «Фейсбуке».

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