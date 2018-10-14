В 2019 году капитально отремонтируют 72 многоквартирных дома Ижевска
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома. На работы направят 214 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
- При выборе объектов, подлежащих капремонту, учитывались год постройки дома, год проведения последнего капремонта и техническое состояние инженерного оборудования. Немаловажную роль в этом процессе играет собираемость взносов в каждом доме, - сообщила директор республиканского Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Диана Новомейская.
На совещании по организации капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году также обсудили основные вопросы взаимодействия регоператора, муниципалитета и организаций, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов. Кроме того, на совещании было отмечено, что проектно-сметная документация на выполнение работ по капремонту должна быть согласована с управляющей организацией прежде, чем начнутся конкурсные процедуры по выбору подрядчика.
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