Работу над «Ижевскими смыслами» завершили на набережной

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-14T12:37:59+03:00

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На набережной пруда в столице Удмуртии завершили работу над масштабным проектом «Ижевские смыслы», сообщает пресс-служба города.

Участие в проекте приняли около 60 художников – кто-то работал в одиночку, кто-то командой или семьей. Так появилось 98 раскрашенных парапетов.

- По итогу собран каталог всех работ, где можно узнать больше подробностей: авторов, названия, заложенные смыслы. Если вы уже гуляли в той части набережной, и вас что-то заинтересовало, то здесь вы найдете всю нужную информацию, - сообщает ведомство.

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