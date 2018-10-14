Более миллиона рублей вернули «Саратовские авиалинии» жителям Удмуртии за несостоявшиеся перелеты

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-14T09:59:43+03:00

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С начала лета в Управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступило 178 жалоб на «Саратовские авиалинии» - авиаперевозчик не возвращал деньги за ранее купленные билеты. Ведомство помогло гражданам вернуть эти средства: сотрудники Роспотребнадзора оправили в суды 44 исковых заявления на возврат денег потребителям за несостоявшиеся перелеты.

- В настоящее время 21 иск судами удовлетворен, 8 материалов находятся на рассмотрении. По 15 подготовленным Управлением искам авиаперевозчик в досудебном порядке вернул потребителям деньги за билеты. Работа Управления по защите законных прав и интересов граждан продолжается, - сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с момента закрытия «Саратовских авиалиний» жителям Удмуртии по решению судов выплачено 1 042 127 рублей, 49 300 из них – компенсация морального вреда.

Напомним, 30 мая у авиакомпании аннулировали сертификат перевозчика. Проблемы у «Саратовских авиалиний» начались в феврале 2018 года после крушения рейса «Москва – Орск». Наиболее вероятной причиной трагедии считают ошибку экипажа в сочетании с техническим сбоем. Позже Росавиация рекомендовала перевозчику отказаться от сертификата эксплуатанта и заняться исключительно аэропортовой деятельностью.

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