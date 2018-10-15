В Ижевске завершился пожароопасный сезон
В Ижевске 15 октября завершился пожароопасный сезон. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Решение принято в связи с наступлением устойчивой осенней дождливой погоды и в соответствии с Лесным кодексом России, рядом федеральных законов и постановлений правительства страны.
Отметим, что распоряжение об установлении пожароопасного сезона с апреля 2018 года признали утратившим силу.
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