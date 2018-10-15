В Ижевске завершился пожароопасный сезон

СЕГОДНЯ 06:35 2018-10-15T15:46:14+03:00

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В Ижевске 15 октября завершился пожароопасный сезон. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Решение принято в связи с наступлением устойчивой осенней дождливой погоды и в соответствии с Лесным кодексом России, рядом федеральных законов и постановлений правительства страны.

Отметим, что распоряжение об установлении пожароопасного сезона с апреля 2018 года признали утратившим силу.

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