Вышла в эфир полная версия программы «Ревизорро» об Ижевске

СЕГОДНЯ 07:03 2018-10-15T15:44:01+03:00

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14 октября в эфир вышел выпуск программы «Ревизорро» (16+), который снимался в Удмуртии.

Съемки программы проходили еще 10 сентября. Тогда одна из ведущих программы Настасья Самбурская отправилась в Пермь, а Ида Галич в поисках традиционных удмуртских пельменей съездила в гости к Бурановским бабушкам, которые научили девушку лепить пельмени с капустой.

После этого Ида отправилась в этнокомплекс «Бобровая долина». Там она нашла некоторые недочеты: например, обнаружила на наматраснике волосы, а на матрасе пятна. Также Ида проверила пожарную безопасность.

- Есть недочеты, которые мы встретили в номере. Это скол на ванной, паутина, небольшое пятно на матрасе и волосы на наматраснике. Это нужно устранить. И, конечно же, нужно вернуть на место пожарный рукав, которого не хватает на 1 этаже, - резюмировала Ида.

Фото: скрин с видео

Эмоциями после проверки поделились и в самом этнокомплексе.

- Сказать, что это было полной неожиданностью для нас - не сказать ничего. Мы разволновались, но не растерялись и встретили дорогих гостей радушно. Без замечаний, увы, не обошлось. Зоркий взгляд ведущей обнаружил пятнышко на матрасе, пыль на шкафу и кондиционере, паутину на люстре. Проверка оказалась важным моментом, уникальным опытом и возможностью увидеть ошибки, которые мы, возможно, просто не замечали. Конечно же, мы сразу принялись исправлять допущенные оплошности и будем готовы к новой встрече, - говорится в сообщении в официальной группе этнокомплекса «ВКонтакте».

Затем ведущая отправилась в кафе «Горячий пельмень», где пробовала пельмени вместе с помощником: шеф-поваром кулинарной студии «Да, шеф!» Александром Акимовым. Сначала Ида взвесила порции и проверила, не кладут ли тут меньше пельменей, чем заявлено в меню. К сожалению, в двух порциях ведущая обнаружила небольшой недовес.

Фото: скрин с видео

В конце программы Ида Галич, Настасья Самбурская и независимые эксперты выясняли, какие же пельмени вкуснее: из Ижевска или Перми. В итоге, в честном бою, пельменной столицей был признан Ижевск.

Фото: скрин с видео

Напомним, что этот визит «Ревизорро» в Ижевск – не первый. В конце 2015 года в нашем городе побывала Елена Летучая. После этого она делилась с федеральными СМИ, что к ее персоне в столице Удмуртии было повышенное внимание. Летучая успела проверить столовую ИГМА, ресторан «Кама», а ижевскому ресторатору Максиму Коновалову позже призналась, что к его заведению «Мама Пицца» она специально придиралась.

Сейчас формат программы немного изменился: ведущие Ида Галич и Анастасия Самбурская смотрят и проверяют гастрономические достопримечательности России.

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