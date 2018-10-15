Более 500 социальных объектов Удмуртии нуждаются в ремонте

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-15T09:33:45+03:00

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586 объектов социального значения Удмуртии по итогам инвентаризации признали нуждающимися в ремонте. Стоимость работ оценивается в 3,46 млрд рублей, сообщил 15 октября на аппаратном совещании замминистра строительства региона Дмитрий Сурнин.

До инвентаризации в перечень соцобъектов, нуждающихся в ремонте, входило 952 объекта на сумму 10,8 млрд рублей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что ситуация с социальными объектами критическая. По его словам, в муниципалитетах не задумываются об энергоэффективности при запросе средств на ремонт. Расходование средств поручено взять на личный контроль председателю правительства Удмуртии Ярославу Семенову.

Напомним, процесс инвентаризации состояния социальных объектов в республике ведется с весны текущего года. Параллельно проводится процесс инвентаризации неиспользуемого имущества.

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