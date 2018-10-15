Обязательные работы назначил суд жителю Удмуртии за поджог обелиска Герою Советского Союза

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-15T10:29:11+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор в отношении 30-летнего жителя поселка Кез, который испортил обелиск Героя Советского Союза Ивана Юдина. Ему назначены обязательные работы сроком 150 часов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Установлено, что в августе 2018 года мужчина умышленно поджег зажигалкой венки, расположенные у подножия памятника. Это повлекло возгорание и повреждение памятника. При этом подсудимый был пьян.

- Данный памятник включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Своими действиями подсудимый причинил муниципальному образованию «Кезское» имущественный вред. В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, - сообщает ведомство.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей, положительную характеристику по месту жительства, его состояние здоровья и действия, направленные на устранение последствий преступления. Совершение преступления в состоянии опьянения, напротив, стало отягчающим вину обстоятельством.

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