Ижевчанин стал героем программы «Зал суда»

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-16T10:54:45+03:00

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Ижевчанин Алексей Бегешев предстал перед зрителями в программе «Зал суда» (16+). Об этом он сообщил на странице в соцсети.

По сюжету, Крутиков Николай – такое Алексею дали «сценическое» имя - сбил девушку. Она хочет добиться справедливости и требует у ответчика компенсацию в размере 5 тыс. рублей. Однако и Николай-Алексей сдаваться не собирается и пытается доказать свою невиновность.

- Дерзкий Крутиков Николай Васильевич поплатился за ложь. Порой нужно держать язык за зубами. Мне за тебя стыдно, так поступить с невинной девушкой! Ай-яй-яй! – поделился ижевчанин.

СПРАВКА «КП»

«Зал суда» - телевизионная передача на канале «Мир 24», в процессе которой рассматриваются вымышленные уголовные дела. В центре внимания - повседневные бытовые конфликты.

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