Ижевск «утонул» в тумане
Атмосферными фотографиями делятся горожане
ФОТО: Ирина Бердникова
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Во вторник, 16 октября, Ижевск накрыла пелена тумана. Особенно впечатляющее природное явление выглядело ранним утром. Многие жители успели запечатлеть «утонувший» в тумане город на фото.
ФОТО: Ирина Бурцева
Кстати, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидается потепление. Максимальная температура составит около +10 градусов.
ФОТО: Мария Хафизова
ФОТО: Игорь Бобров
ФОТО: Алексей Иванов
ФОТО: Игорь Бобров
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