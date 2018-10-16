2018-10-16T10:48:56+03:00
Общество

Ижевск «утонул» в тумане

Атмосферными фотографиями делятся горожане
Анастасия Волкова
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ФОТО: Ирина БердниковаФОТО: Ирина Бердникова
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Во вторник, 16 октября, Ижевск накрыла пелена тумана. Особенно впечатляющее природное явление выглядело ранним утром. Многие жители успели запечатлеть «утонувший» в тумане город на фото.

ФОТО: Ирина Бурцева

ФОТО: Ирина Бурцева

Кстати, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидается потепление. Максимальная температура составит около +10 градусов.

ФОТО: Мария Хафизова

ФОТО: Мария Хафизова

ФОТО: Игорь Бобров

ФОТО: Игорь Бобров

ФОТО: Алексей Иванов

ФОТО: Алексей Иванов

ФОТО: Игорь Бобров

ФОТО: Игорь Бобров

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