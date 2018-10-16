2018-10-16T10:48:56+03:00
Общество

Ижевск «утонул» в тумане

Атмосферными фотографиями делятся горожане
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: Ирина БердниковаФОТО: Ирина Бердникова
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 октября, Ижевск накрыла пелена тумана. Особенно впечатляющее природное явление выглядело ранним утром. Многие жители успели запечатлеть «утонувший» в тумане город на фото.

ФОТО: Ирина Бурцева

ФОТО: Ирина Бурцева

Кстати, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидается потепление. Максимальная температура составит около +10 градусов.

ФОТО: Мария Хафизова

ФОТО: Мария Хафизова

ФОТО: Игорь Бобров

ФОТО: Игорь Бобров

ФОТО: Алексей Иванов

ФОТО: Алексей Иванов

ФОТО: Игорь Бобров

ФОТО: Игорь Бобров

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчанин стал героем программы «Зал суда» (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лже-полицейские из Ижевска предстанут перед судом
В школе Ижевске, где нашли тараканов в еде, проводили дезинсекцию 18 декабря
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын победил в гонке на этапе Кубка IBU
В ГИБДД рассказали, по каким причинам произошли смертельные ДТП в новогодние праздники
В Ижевске разрушили три опасные горки
Жители Удмуртии стали чаще сообщать о пьяных водителях
Почему уличный свет в Ижевске стали отключать раньше
Глава Удмуртии Александр Бречалов станет гостем радио «Комсомольская правда»-Ижевск
В Ижевске четверо школьников и студент поймали преступника
Общественная палата Ижевска определилась с составом комиссий
В рамках административной реформы в Удмуртии будут сокращены 15% чиновников
В результате столкновения двух машин в Удмуртии пострадал 8-летний мальчик
В Ижевске неизвестные подожгли автомобиль BMW на улице 40 лет Победы
На базе двух больниц Ижевска откроют кабинеты противоабортного консультирования
Удмуртский Тол Бабай оказался в ТОП-5 новогодних героев, которых чаще всего упоминают в СМИ
Жительница Удмуртии два раза сообщала о ложном минировании школ
Молодому человеку из Удмуртии, который избил знакомого, вынесли приговор
Сколько заработала уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова за свои выступления на соревнованиях?
Власти Ижевска проверили, как здания города приводят в единый вид
Обновление Центральной площади Ижевска завершат к сентябрю 2019 года
Следователи Ижевска проверят школу, где нашли в еде тараканов
«Проводил целительные сеансы»: В Удмуртии вынесли приговор бывшему педагогу, который домогался четырех детей
В Удмуртии прохожий напал на 18-летнюю девушку
После эфира на радио «Комсомольская правда» в Ижевске почистили скейт-парк