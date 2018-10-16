2018-10-16T10:47:33+03:00
Спорт

Сборная из Удмуртии по следж-хоккею выступит на чемпионате России

Участниками станут 8 команд со всей страны
Анастасия Волкова
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Фото: minsport18.udmurt.ruФото: minsport18.udmurt.ru
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В Тульской области в г. Алексин на учебно-тренировочной базе «Ока» пройдет 1 круг чемпионата России по следж-хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

- Первый этап пройдет с 15 по 24 октября. Участниками станут около 160 спортсменов из 8 команд. Второй тур будет проходить там же, на РУТБ «Ока» с 20 по 30 марта 2019 года, - говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом сезоне спортсмены из СХК «Удмуртия» стали третьими на чемпионате России.

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