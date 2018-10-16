2018-10-16T10:41:05+03:00
Происшествия

На трассе Ижевск-Воткинск столкнулись два грузовика

К сожалению, есть погибшие
Анастасия Волкова
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ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС ПО УРФОТО: пресс-служба ГУ МЧС ПО УР
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16 октября около 08:30 произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

- В результате столкновения погибли водитель МАЗа и пассажир «Газели» – мужчины 1956 и 1988 гг. р. Еще четыре человека госпитализированы с различными травмами, - сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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