Пьяный 50-летний ижевчанин угнал автобус и заехал на нем на детскую площадку

СЕГОДНЯ 06:12 2018-10-16T11:13:07+03:00

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50-летний ижевчанин угнал автобус и заехал на нем на детскую площадку. Так, по данным МВД России по Удмуртии, мужчина незаконно завладел припаркованным автобусом и решил отправиться домой, на улицу Степную. Однако при маневрировании во дворе дома №73 он въехал на детскую площадку и повредил ее. К счастью, в этот момент детей на ней не было, и никто не пострадал.

Проверка показала, что мужчина был пьян - у него выявлено содержание алкоголя 0,85 мг/л выдыхаемого воздуха. Его задержали прибывшие сотрудники полиции. Составлен протокол по статье 12.8.КоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ (угон транспортного средства).

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