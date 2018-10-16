2018-10-16T13:20:32+03:00
Происшествия

В Ижевске за торговлю опасной птицей задержан иностранец

Горе-бизнесмен нарушил правила хранения продукта
Анастасия Волкова
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ФОТО: пресс-служба МВД по УдмуртииФОТО: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Удмуртии полицейские задержали 27-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья за реализацию мяса птицы, опасного для употребления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике и представителями Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики установлено, что обвиняемый хранил и сбывал мясо птицы с нарушением правил хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, - сообщается в ведомстве.

С места происшествия было изъято 350 кг недопустимого к употреблению мяса. Проведенная экспертиза показала, что в продукте превышена допустимая норма микроорганизмов, которая способна вызвать отправление или токсикоинфекцию.

Уже возбуждено уголовное дело. Бизнесмену грозит заключение в тюрьму на срок до 2 лет.

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