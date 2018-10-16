Ижевчане высадили более 200 кг желудей у поселка Машиностроителей
12 октября неравнодушные жители республики приняли участие в проекте «ПосадиЛес». Они высадили более 200 центнеров желудей, которые для высадки собирали лесничие в пяти районах Удмуртии. Об этом сообщают организаторы акции.
Уже через два-три года дубы высадят для восстановления пострадавших от пожаров лесных массивов региона.
Кстати, за три года в рамках проекта «ПосадиЛес» в разных районах Удмуртии высадили более 34 тысяч молодых деревьев.
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