2018-10-16T11:18:40+03:00
Общество

Ижевчане высадили более 200 кг желудей у поселка Машиностроителей

Через некоторое время саженцы высадят в пострадавшие от пожаров леса Удмуртии
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Фото: «ПосадиЛес»Фото: «ПосадиЛес»
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12 октября неравнодушные жители республики приняли участие в проекте «ПосадиЛес». Они высадили более 200 центнеров желудей, которые для высадки собирали лесничие в пяти районах Удмуртии. Об этом сообщают организаторы акции.

Уже через два-три года дубы высадят для восстановления пострадавших от пожаров лесных массивов региона.

Кстати, за три года в рамках проекта «ПосадиЛес» в разных районах Удмуртии высадили более 34 тысяч молодых деревьев.

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