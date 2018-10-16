Трое жителей Ижевска будут осуждены за продажу аналога «Виагры»

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-16T12:12:26+03:00

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15 октября задержаны трое жителей Ижевска, которые подозреваются в 3-летней незаконной реализации таблеток из Индии для повышения потенции. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по Удмуртии.

- Организатор преступной группы вовлек в преступление двух своих знакомых, один из которых выполнял роль курьера, другой обеспечивал хранение лекарства. Продажу фальсифицированных лекарственных средств подозреваемые осуществляли через сеть Интернет, где на четырех сайтах были размещены предложение о продаже, цена, условия и способы их доставки покупателю, - говорится в сообщении.

Обыск места жительства преступников показал, что к реализации готовилось 25 тысяч таблеток «вне закона». Также в квартире обнаружены деньги в сумме 950 тыс. рублей, предположительно полученные от продажи аналога «Виагры».

Подозреваемые признали свою вину в совершенном преступлении.

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