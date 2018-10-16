Открытая площадка для предпринимателей: в Ижевске пройдет форум «Сделано в Удмуртии»

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-16T15:45:54+03:00

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Форум предпринимателей «Сделано в Удмуртии» пройдет в Ижевске с 30 октября по 2 ноября. Как сообщают организаторы, Форум даст возможность лучшим предпринимательским практикам Удмуртии выйти на новые межрегиональные и международные рынки. Регистрация участников уже началась на официальном сайте мероприятия.

- Форум станет открытой трибуной для диалога «Бизнес – Власть», итогом которого должны стать совместные механизмы решения проблем бизнес-процессов в регионе, - сказано в сообщении.

Каждый день мероприятия будет посвящен одной отрасли экономики региона – туризму, инновациям, инвестициям и предпринимательству. Для участников будут проведены различные дискуссионные площадки, мастерские, менторские сессии, мастер-классы и многое другое.

Кроме того, в рамках Форума запланирована презентация Торгового дома «Сделано в Удмуртии» и одноименного товарного знака. А с 1 по 5 ноября будет работать выставка-ярмарка «Сделано в Удмуртии». Там представят продукты питания и непродовольственные товары от производителей региона.

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