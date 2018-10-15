Глава Глазова и замглавы администрации Сарапула стали кандидатами на должность главы Ижевска

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-15T15:57:02+03:00

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Сегодня, 15 октября, стали известны имена кандидатов на пост главы Ижевска. Ими стали глава Глазова Олег Бекмеметьев и замглавы администрации Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков.

Конкурсная комиссия выслушала программы развития от 16 человек, хотя изначально на конкурс заявлялся 21 человек: двое сняли свои кандидатуры досрочно, еще трое – не явились на защиту программ.

По словам председателя конкурсной комиссии, руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова, кандидаты представили не только программы развития города, но и конкретные проекты.

- Много предложений по городской архитектуре и дорожной отрасли. Так как мы относимся к конкурсу как к кадровому резерву, проекты и предложения будем учитывать в своей работе и предлагать их гордуме и администрации Ижевска,- добавил Сергей Смирнов.

Напомним, конкурс по отбору претендентов на пост главы Ижевска прошел во второй раз. В августе 2018 года градоначальника выбрать не смогли – лидеру Константину Сунцову не хватило для назначения пяти голосов.

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