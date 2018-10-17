2018-10-17T06:54:45+03:00
Общество

В Ижевске оправдали мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на 9-летнюю девочку

Признание он давал под давлением следователя
Диана ФИЛИМОНОВА
Поделиться:
В суде мужчина смог доказать, что не совершал этого преступленияВ суде мужчина смог доказать, что не совершал этого преступленияФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд Ижевска оправдал 39-летнего ижевчанина, обвиняемого в разбойном нападении на 9-летнюю девочку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- По мнению органов предварительного следствия, подсудимый в октябре 2016 года совершил разбойное нападение на 9-летнюю девочку и под угрозой применения насилия с использованием отрезка металлической трубы потребовал передать ему свой мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе.

Однако уже в суде мужчина смог доказать, что не совершал этого преступления, так как на тот момент находился на работе, а телефон приобрел в магазине. Тем не менее, под давлением следователя ижевчанин дал признание в разбое.

Суд встал на сторону мужчины. Как оказалось, ижевчанин сам воспитывает двух детей, имеет постоянный заработок, всеми характеризуется положительно и никогда не привлекался к уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трое жителей Ижевска будут осуждены за продажу аналога «Виагры»

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самым старшим работающим пенсионером в Удмуртии назван 90-летний мужчина
Ижевского предпринимателя могут оштрафовать за травмы сотрудника
Минимальный срок полномочий главы города планируют ввести в Глазове
Удмуртские школьники стали сопродюсерами фильма, собрав макулатуру
Выставка, посвященная памяти Александра Волкова открылась в Ижевске
Более 270 тысяч жителей Удмуртии сделали прививки от гриппа
200 часов работ получил житель Удмуртии за выращивание мака
Максим Вылегжанин запустил конкурс логотипов для Федерации лыжных гонок Удмуртии
В Ижевске ожидается усиление ветра
Следователи Удмуртии проверят ДТП, в котором погибло два человека
Открытая площадка для предпринимателей: в Ижевске пройдет форум «Сделано в Удмуртии»
Главу Ижевска выберут 18 октября
В Удмуртии автобус насмерть сбил пешехода