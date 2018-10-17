В Ижевске оправдали мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 06:54 2018-10-17T06:54:45+03:00

В суде мужчина смог доказать, что не совершал этого преступления Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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Октябрьский районный суд Ижевска оправдал 39-летнего ижевчанина, обвиняемого в разбойном нападении на 9-летнюю девочку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- По мнению органов предварительного следствия, подсудимый в октябре 2016 года совершил разбойное нападение на 9-летнюю девочку и под угрозой применения насилия с использованием отрезка металлической трубы потребовал передать ему свой мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе.

Однако уже в суде мужчина смог доказать, что не совершал этого преступления, так как на тот момент находился на работе, а телефон приобрел в магазине. Тем не менее, под давлением следователя ижевчанин дал признание в разбое.

Суд встал на сторону мужчины. Как оказалось, ижевчанин сам воспитывает двух детей, имеет постоянный заработок, всеми характеризуется положительно и никогда не привлекался к уголовной ответственности.

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