Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поспорила о футболе с теннисистом Евгением Кафельниковым и волейболистом Алексеем Спиридоновым

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-17T11:37:47+03:00

А также спросила, чем бы спортсмены с ней мерились, если бы она была мужчиной

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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева вступила в перепалку с теннисистом Евгением Кафельниковым и волейболистом казанского «Зенита» Алексеем Спиридоновым в «Твиттере».

Спор начался с замечания спортсменки по поводу нецензурного комментария экс-первой ракетки мира насчет боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Позже их разговор перетек в футбольную плоскость.

- Что Зенит станет чемпионом России в этом году?) – спросила проживающая в Санкт-Петербурге фигуристка.

Кафельников предложил пари: «Давай тогда на матч 17го марта! Проиграешь ты,загадаю желание я! И наоборот,пошло??». На что Туктамышева практически незамедлительно отреагировала: «Думаю Зенит к тому туру уже оторвётся очков на 10-15 и для команды матч не будет иметь особого турнирного значения».

В дискуссию вступил и Спиридонов, предположивший, что девушка хочет «чтоб мы ее расписали».

На это замечание Елизавета отметила – хочет, чтобы ее оставили в покое, потому что она еще пока в профессиональном спорте. После этого Спиридонов задался вопросом: «Кто такая Туктамышева?».

Фигуристка написала: «Она чемпионка мира в отличие от Вас)». После этого волейболист скинул ей фотографию грозди медалей с подписью «Найди тут то, чего нет у тебя».

В результате Туктамышева отметила: «Что за детский сад с фотографией? Так делали в первом классе, будь я мужиком мерились бы сейчас длиной или как у вас это происходит?».

После непродолжительного спора по поводу участия Спиридонова в матчах волейбольного чемпионата России спортсменка решила завершить разговор фразой: «А так спасибо за интеллектуальную беседу, больше не хочу продолжать данные дебаты».

(орфография и пунктуация авторов сохранены)

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