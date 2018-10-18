Житель Удмуртии надругался над своим собственным сыном
Житель Кизнерского района Удмуртии осужден за сексуальное насилие в отношении своего же малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что в июне – августе 2015 года по месту жительства в с. Балдейка Кизнерского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении малолетнего сына 2011 года рождения насильственные действия сексуального характера, - говорится в сообщении.
О произошедшем мальчик рассказал своей матери. Врачи подтвердили слова ребенка. Мужчину задержали. Ближайшие 13 лет и 5 месяцев он проведет исправительной колонии строгого режима.
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