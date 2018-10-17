2018-10-17T16:27:00+03:00
Происшествия

Аморальную мать в Удмуртии выселили из комнаты сына

Женщина была лишена родительских прав
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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pexels.compexels.com
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Лишенную родительских прав мать выселили из комнаты в коммуналке, которая принадлежит ее несовершеннолетнему сыну. Соответствующее решение принял Глазовский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Как выяснилось, ребенок живет с опекуном, а принадлежащую ему жилплощадь занимала мать и ее сожитель, которые ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем, скандалят и не платят за «коммуналку». Так как мальчик не может жить в таких условиях, опекун потребовал признать эту пару утратившими право пользования жилым помещением и выселить их без предоставления другого жилья.

В результате суд встал на сторону истца.

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