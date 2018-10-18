2018-10-18T10:36:11+03:00
Общество

Любительский театр из Ижевска стал победителем международного фестиваля

Он стал лучшим сразу в нескольких номинациях
Диана ФИЛИМОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
vk.com/teatrpticavk.com/teatrptica
Изменить размер текста:

Ижевский любительский театр «Птица» стал победителем международного фестиваля молодежных любительских театров, прошедшего в городе Пушкин 10-14 октября. Об этом сообщает пресс-служб администрации города.

Отмечено, что участниками фестиваля стали 15 театров из России, Украины, Беларуси, Германии, Латвии и Израиля.

- Ижевский театр «Птица» при Центре «Мегаполис» представил постановку «НАВАММУХАСИДИТ». Спектаклем «НАВАММУХАСИДИТ» театр «Птица» оживил автобиографичные произведения Рубена Гальего, перенес тяжелую жизнь детей-инвалидов с книжного листа на сцену, - говорится в сообщении пресс-службы.

Мастерство ижевских театралов отметили сразу в нескольких номинациях: актерский дуэт, лучшая сценография и лучшая режиссура. По итогу фестиваля «Птица» завоевала первое место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рок-опера «Юнона и Авось» и концерт с итальянскими певцами: что предлагает в новом сезоне театр оперы и балета Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свадьбы, корпоративы, банкеты: директор школы в Удмуртии сдавал столовую для праздников
Маунтинбайкер из Ижевска Тимофей Иванов стал победителем Attica MTB XCS Stage Race
Главой Ижевска стал Олег Бекмеметьев
Житель Удмуртии надругался над своим собственным сыном
Улицу в Ижевске назовут в честь Александра Солженицына
За полвека зима в Удмуртию стала приходить на 15 дней позже
Счастливый билет: житель Удмуртии выиграл в лотерею автомобиль
Автобус №26 в Ижевске изменит маршрут
Житель Удмуртии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования близким погибших в Керчи
Аморальную мать в Удмуртии выселили из комнаты сына
Транспортный налог предлагают повысить в Удмуртии
Судебные приставы в Удмуртии спасли жизнь должнику
Ростелеком-Solar научит бизнес основам кибербезопасности