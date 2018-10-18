Любительский театр из Ижевска стал победителем международного фестиваля

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-18T10:36:11+03:00

Он стал лучшим сразу в нескольких номинациях

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Ижевский любительский театр «Птица» стал победителем международного фестиваля молодежных любительских театров, прошедшего в городе Пушкин 10-14 октября. Об этом сообщает пресс-служб администрации города.

Отмечено, что участниками фестиваля стали 15 театров из России, Украины, Беларуси, Германии, Латвии и Израиля.

- Ижевский театр «Птица» при Центре «Мегаполис» представил постановку «НАВАММУХАСИДИТ». Спектаклем «НАВАММУХАСИДИТ» театр «Птица» оживил автобиографичные произведения Рубена Гальего, перенес тяжелую жизнь детей-инвалидов с книжного листа на сцену, - говорится в сообщении пресс-службы.

Мастерство ижевских театралов отметили сразу в нескольких номинациях: актерский дуэт, лучшая сценография и лучшая режиссура. По итогу фестиваля «Птица» завоевала первое место.

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