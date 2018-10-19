РСА предрекает снижение тарифа ОСАГО в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:47 2018-10-19T10:05:34+03:00

то произойдет еще в девятнадцати субъектах России

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Российский союз автостраховщиков назвал 20 регионов России, в которых тариф на ОСАГО может быть снижен после либерализации. Напомним, что ее цель – создать персонализированные тарифы для каждого водителя. Как сообщает пресс-служба РСА, по итогам процесса повышение тарифа предусмотрено для 17% наиболее «аварийных» автовладельцев, а 83% окажутся в числе счастливчиков.

В частности, союз перечисляет регионы, где будут скорректированы тарифы в сторону понижения – Псковская, Рязанская, Орловская, Брянская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, Костромская, Курская, Кировская, Томская, Саратовская и Калужская области, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, республики Карелия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия а также Саха (Якутия).

Окончательное решение примут после того, как страховщики проведут анализ своих портфелей.

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